PSV hoopt op steun in moeilijke tijden: ‘We vragen veel, dat besef ik’

,,Gezondheid is het belangrijkste. Daarbij hebben we elkaar nu harder nodig dan ooit”, zei commercieel directeur Frans Janssen van PSV gisteravond, nadat minister-president Mark Rutte uitsprak waar bijna iedereen in de voetballerij al op rekende. Tot 1 september is er geen betaald voetbal mogelijk in Nederland en dus hoopt PSV dat de sponsoren en seizoenkaarthouders trouw blijven aan de club. Dat laatste zal mentaal geen probleem zijn, maar de directeur hoopt natuurlijk ook dat ze ondanks alle onzekerheden hun loyaliteit omzetten in een seizoenkaart.