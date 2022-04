PSV houdt Europese ambitie levend en straalt meer rust uit na delicate verandering in de goal

In een ambiance waarin elke profspeler wel twee keer per week zou willen spelen, heeft PSV de internationale missie voor dit seizoen in leven gehouden. Het King Power Stadium van Leicester City was meteen na de aftrap het decor van een open wedstrijd, waarin over en weer kansen kwamen en de toeschouwers genoten van de energie die ze met elkaar teweeg brachten. Goals vielen er niet, maar spanning was er continu.