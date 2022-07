PSV houdt Helmondse verdediger Mees Kreekels een jaar extra aan boord

met video PSV zet veteranen in de schijnwer­pers en wil daar een jaarlijkse traditie van maken

,,Strijden voor vrede is een actueler thema dan ooit”, zei de nieuwe algemeen directeur Marcel Brands van PSV zaterdagmorgen bij het Philips Stadion tegen een grote groep (oud-)militairen en -mariniers. De club zette hen tijdens de Nationale Veteranendag in de schijnwerpers, nadat bij het stadion de veteranenvlag was gehesen.

25 juni