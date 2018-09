PSV houdt lesmateriaal over aan duel in Camp Nou: zorgvuldiger en meedogenlozer zijn

Nederlaag van PSV tegen Barça in beeld: Mes­si-show met een aantal Eindhoven­se kansjes

19 september PSV kreeg een aantal kansen, maar was in de laatste twintig minuten niet opgewassen tegen het voetbalgeweld van FC Barcelona. Lionel Messi was met zijn hattrick de uitblinker aan Spaanse kant. De eerste Champions League-nederlaag van PSV dit seizoen in beeld.