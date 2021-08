PSV houdt ondanks zware avond in Lissabon zicht op Champions League

PSV heeft de hoop op plaatsing voor de Champions League in leven gehouden. De ploeg verloor woensdagavond in de play-offs wél met 2-1 van Benfica, maar de heenwedstrijd in Lissabon leert ook dat het nog zeker niet gespeeld is.

PSV weerde zich al met al kranig in het Estádio da Luz, maar in de eerste helft werd de ploeg op de beslissende momenten afgetroefd door het net iets handigere Benfica. Zoals in de tiende minuut, toen daar ineens de pijlsnelle Rafa Silva opdook en doelman Joël Drommel met een rollertje passeerde: 1-0. Een tik voor PSV, dat sowieso een zware beginfase kende.

De ploeg van Roger Schmidt herpakte zich goed: qua doelpogingen en balbezit deed PSV niet onder voor de Portugezen. Even leek het ook 1-1 te worden, maar de goal van Eran Zahavi - na een ragfijne pass van Olivier Boscagli - werd afgekeurd omdat de Israëliër enkele centimeters buitenspel stond. En dus werd het niet 1-1, maar op slag van rust 2-0: PSV verzuimde de bal weg te werken uit een corner en zag hoe Julian Weigl daar bij de tweede paal handig van profiteerde.

Gakpo leeft op

En zo leek PSV een erg zware avond tegemoet te gaan. Het liep alleen net even anders, in de tweede helft beet PSV direct van zich af: nadat de kopbal van Marco van Ginkel nog net werd gered door doelman Odisseas Vlachodimos, was het even later alsnog raak: Cody Gakpo, die zijn ploeg bij de hand nam, schoot de bal in de 51ste minuut van afstand via een verdediger raak: 2-1.

Het had daarna 3-1 kunnen worden, maar PSV kreeg ook kansen op 2-2. Zoals in de 63ste minuut, toen Gakpo met een handig passje Mario Götze bereikte en de Duitser de bal nét niet onder controle kreeg. Later voorkwam de Benfica-doelman nog met pijn en en moeite een eigen doelpunt van verdediger Lucas Verissimo en bleef het 2-1.

Nederlaag met perspectief

Dus moet PSV volgende week dinsdag in het eigen Philips Stadion aan de bak om zich te plaatsen voor de groepsfase van de Champions League, maar is dat zeker niet onmogelijk. Mocht PSV de nederlaag in eigen huis repareren, dan plaatst de ploeg zich voor het eerst sinds 2018-2019 weer voor het miljardenbal.

Opstelling PSV: Drommel; Mwene, Ramalho, Boscagli (64. Obispo), Max (89. Teze); Sangaré, Van Ginkel (64.Pröpper); Madueke (73. Bruma), Götze, Gakpo; Zahavi (89. Vertessen).

