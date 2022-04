PSV houdt vertrouwen, maar houdt ook last van fysieke kwaaltjes

VOORAFJEPSV krijgt het blessurespook dit seizoen niet meer afgeschud. Tegen Willem II moet trainer Roger Schmidt mogelijk opnieuw improviseren, omdat er in zijn achterhoede nog steeds het nodige aan de hand is. Met Phillipp Mwene, Olivier Boscagli en Armando Obispo ontbraken al drie spelers. André Ramalho en Mauro Júnior zijn voor de Brabantse derby tegen de Tilburgers twijfelgevallen.

De coach van PSV was niet pessimistisch over de situatie van de Brazilianen, maar hield nog wel een slag om de arm. Vandaag traint het duo mee en wordt bekeken of er sprake is van een blessure. Mocht het zo zijn dat ze niet mee kunnen doen, dan kunnen Jenson Seelt en Dennis Vos zich misschien wel op gaan maken voor speeltijd. Beide Jong PSV'ers werden deze week toegevoegd aan de selectie en ontbraken gisteravond op De Vijverberg, waar de beloften speelden.

Bij PSV is ook Noni Madueke nog steeds afwezig en dat is opvallend. Hij zou mogelijk voor de bekerfinale al beschikbaar zijn, maar dat feest ging voor hem op het veld niet door. Na afloop vierde hij uiteraard de winst wel mee. Eerder was de prognose van Mwene ook al veel gunstiger dan de praktijk. Ryan Thomas ontbreekt al meerdere maanden bij PSV en Boscagli is er sinds kort langdurig uit en komt in 2023 pas weer in actie. Een blessure van Obispo viel uiteindelijk ook tegen.

Vier keer winnen nodig

Schmidt blijft geloven in een eventuele landstitel van PSV en gaat ervan uit dat PSV in de eredivisie nog vier keer moet winnen om nog een kansje te maken. Hij doet niet aan provocerende of uitdagende teksten om bij Ajax eventueel iets van reuring te veroorzaken. Het is in het betaald voetbal niet ongebruikelijk dat er in de slotfase van de competities wat verbale powerplay wordt geuit, maar Schmidt blijft zoals hij is. ,,Daar geloof ik helemaal niet in. Wij concentreren ons op onszelf, om onze wedstrijden te winnen. Dat is waar wij invloed op kunnen uitoefenen”, zei hij gisteren op De Herdgang.

De trainer van PSV wilde nog niet praten over een toekomst bij Benfica, dat deze week een principe-akkoord met hem aankondigde voor een verblijf vanaf komende zomer. ,,We zijn nu met PSV bezig en willen op top level eindigen.” Waarom Benfica hem deze week aankondigde met een principe-akkoord? Ook daarop bleef Schmidt het antwoord schuldig. ,,Men kan het blijven proberen, maar ik zeg niks over de toekomst.”