PSV-huurling Luuk Koopmans zit zonder keeperstrainer bij MVV

MVV is druk bezig om het gat in te vullen, na het onverwachte vertrek van keeperstrainer Hans Spillmann. De keeperstrainer maakte de eerste training nog net mee, maar verkaste ondanks een doorlopend contract bij MVV op 3 juli naar Alemannia Aachen. Sindsdien zitten MVV en Koopmans met een probleem.

Verre van ideaal

De situatie is verre van ideaal voor Koopmans. Nu verzorgt assistent-coach Wim Dusseldorp, zelf oud-doelman, af en toe een training voor de keepers, maar is er verder geen specialist in huis. Daarom wil MVV de Ossenaar graag zo snel mogelijk twee dagen per week bij PSV mee laten trainen. Koopmans is voor het komende seizoen de beoogde eerste doelman bij de Maastrichtenaren.