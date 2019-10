PSV-huurling Rigo klimt op de ladder bij Sparta: ‘In de toekomst wil ik terugkeren’

Dante Rigo droomde jarenlang van spelen in rood-wit op het hoogste niveau. Vorig seizoen leek hij bij PSV door te breken en besliste de middenvelder een uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard op het nippertje in het voordeel van de Eindhovenaren. Na een blessure werd het stiller rond het 20-jarige talent en in de zomer besloten hij, PSV en Sparta om voor een huurperiode in Rotterdam te gaan. ,,Toch nog in het rood-wit, dat voelt in ieder geval goed”, grapte hij gisteravond op Het Kasteel na een eenvoudige, maar krappe bekerzege (1-0) op FC Volendam.