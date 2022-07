PSV-huurling Timo Baumgartl hoopt in augustus weer op het veld te staan, nadat tumor eerder dit jaar werd verwijderd

Van Nistel­rooij is kritisch op PSV: ‘Je ziet dat er nog veel misverstan­den zijn’

PSV verloor zaterdagmiddag in de derde oefenwedstrijd van het nog prille seizoen met 4-0 van Arminia Bielefeld, een ploeg uit de tweede afdeling in Duitsland. Trainer Ruud van Nistelrooij was na afloop allesbehalve tevreden. ,,De uitslag is duidelijk en de conclusie is dat het niet goed was. Als je met 4-0 verliest, heb je het niet goed gedaan. De goal die wij voor rust al weggeven, dat slaat nergens op. Ongelukkig waren we, met veel balverlies. Als dat gebeurt, kom je moeilijk in de wedstrijd. Wij waren wel wat vermoeider dan de tegenpartij, die volgende week begint aan de competitie.”

