PSV in brand na zoveelste fiasco

De bijzondere band van André van Gerven met PSV en FC Twente: ‘Heb jij zo hoog gespeeld, opa?’

25 januari Keeper André van Gerven (67) brak in 1974 door bij PSV en was daarna jarenlang de vaste sluitpost bij FC Twente. Zondag ziet hij zijn ploegen aan het werk in het Philips Stadion.