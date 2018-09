PSV in het Philips Stadion de baas in de helft van alle eredivisieduels met Ajax

In Amsterdam zijn de verhoudingen anders en won Ajax 32 keer in 62 eredivisieduels. PSV pakte in Amsterdam twintig keer de zege in die serie, zodat de totale eredivisiebalans na 124 duels tussen Ajax en PSV in het voordeel van de Eindhovenaren uitvalt. PSV is de enige ploeg in Nederland die dat voor elkaar kreeg. Tegen elke andere eredivisieploeg in Nederland is de totale balans van Ajax na 62 seizoenen namelijk positief.