PSV in Noorwegen: van enorme blamage naar zuinige revanche

PSV treft donderdag voor de tweede keer in de historie van de Eindhovense club Rosenborg. Het zal voor PSV de vierde wedstrijd worden in Noorwegen. Van de drie eerdere duels van PSV in het Scandinavische land won de ploeg er twee. Een keer moest PSV zonder punten in de tas terug in het vliegtuig stappen. Een overzicht.

17 oktober 1996: SK Brann Bergen - PSV 2-1 (Europacup 2)

In 1996 zette PSV voor het eerst voet aan de grond in Noorwegen. Met de verwachting dat het nietige SK Brann Bergen (een seizoen eerder vierde geëindigd in de Noorse competitie) wel even verslagen zou worden, trok PSV naar Noorwegen. Na 35 minuten keek PSV al tegen een 2-0 achterstand aan, via twee doelpunten van Mons Ivar Mjelde. Trainer Dick Advocaat grijpt nog voor de rust in en wisselt middenvelder Bjorn van der Doelen voor verdediger Chris van der Weerden. Tevergeefs. De return twee weken later lijkt dan een onmogelijke opgave te worden, maar door een doelpunt van Phillip Cocu in de 90ste minuut ziet het ernaar uit dat PSV met de schrik vrij komt. Twee weken later zou een 1-0 zege in Eindhoven immers volstaan om de blamage we te poetsen. Maar ook dan gaat het mis. PSV komt in Eindhoven nog terug van een 0-2 achterstand, maar het blijft 2-2. Uitgeschakeld.

SK Brann Bergen - PSV 2-1. 30. Ivar Mjelde 1-0, 35. Ivar Mjelde 2-0 (pen.), 90. Cocu 2-1.

Toeschouwers: 7811. Arbiter: Hamer.

Opstelling PSV: Waterreus; Vampeta, Stam, Valckx, Numan; Petrovic (68. Zenden), Van der Doelen (38. Van der Weerden), Degryse; Cocu, Eijkelkamp. Nilis.

Volledig scherm Het ongeloof straalt van de gezichten van Wim Jonk, Jaap Stam en Phillip Cocu af. De ploeg is zojuist door Brann Bergen uitgeschakeld in de Europacup 2. © ANP

20 oktober 2004: Rosenborg BK-PSV 1-2 (Champions League)

Acht jaar en drie dagen na het debacle tegen Brann Bergen speelt PSV weer in Noorwegen. De tegenstander en het podium zijn anders. In de derde groepswedstrijd van het Champions League-seizoen is de Noorse recordkampioen Rosenborg BK de opponent. PSV reist met drie punten uit twee duels (nederlaag tegen Arsenal, winst op Panathinaikos) naar Noorwegen. Rosenborg heeft op dat moment één punt (gelijkspel tegen Arsenal).

PSV moet het in Trondheim doen zonder Alex, waardoor Cocu een linie zakt. Jefferson Farfan zet PSV op voorsprong, maar Storflor maakt nog voor rust gelijk. Weer lijkt PSV niet te winnen in Noorwegen, maar John de Jong maakt in de 86ste minuut de winnende treffer. Na een op-goed-geluk-trap van Cocu wint Vennegoor of Hesselink het kopduel. De Jong neemt de bal op zijn borst aan en knalt PSV op 1-2. Smet op de zege is de rode kaart voor Ji-Sung Park. De Zuid-Koreaan krijgt in de blessuretijd zijn tweede gele kaart voor een schwalbe. De primeur voor PSV in Noorwegen was een bijzondere. De Eindhovenaren beëindigden met de 1-2-zege een reeks van veertien thuisduels van Rosenborg waarin de ploeg ongeslagen was gebleven. Twee weken later wint PSV weer van de Noren en dendert het dat seizoen door tot de halve finales van de Champions League.

Rosenborg BK-PSV 1-2. 26. Farfán 0-1, 42. Storflor 1-1, 86. John de Jong 1-2.

Toeschouwers 21.000. Arbiter: Sars (Fra)

Opstelling PSV: Gomes; Lucius, Cocu, Bouma, Lee; Vogel, Van Bommel, De Jong; Park, Vennegoor of Hesselink (90. Sibon), Farfán (82. Beasley)

Volledig scherm De spelers van PSV vieren de 0-1 van Steven Bergwijn tegen Haugesund © EPA

8 augustus 2019: FK Haugesund - PSV 0-1 (voorronde Europa League)

Eerder dit seizoen trok PSV ook al naar Noorwegen. Tegenstander op 8 augustus is FK Haugesund. Een week na de uitschakeling door FC Basel in de voorronde van de Champions League treft PSV Haugesund. De kater van de uitschakeling ebt nog na, maar veel tijd om te kniezen heeft PSV niet. Wil de ploeg de groepsfase van de Europa League bereiken, dan zal het eerst Haugesund moeten verslaan. Voor PSV de kans om revanche te nemen op zichzelf. Voor centrale verdediger Timo Baumgartl wordt het zijn debuut voor PSV. Wervelend speelt PSV niet en doelman Jeroen Zoet moet in de beginfase vol aan de bak. In de 24ste minuut krijgt PSV een penalty nadat er hands is gemaakt. Steven Bergwijn ontfermt zich de strafschop: 0-1. Beide doelmannen hebben hiern aeen relatief rustige wedstrijd. Zonder zelf te overtuigen, wint PSV. Een week later is het in Eindhoven niet veel beter, maar via de 0-0 gaat PSV naar de play-offs. Tegen Apollon Limassol komt PSV wel sterk voor de dag, waardoor de ploeg de groepsfase van de Europa League haalt.

FK Haugesund - PSV 0-1. 24. Bergwijn 0-1 (pen.)

Toeschouwers: 5150. Arbiter: Jug