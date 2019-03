PSV is de koning van de lelijke overwinningen

Op het moment dat niemand nog een stuiver voor de kansen van PSV geeft, is de ploeg van Mark van Bommel vaak op zijn sterkst. Hoe statisch, idee- en fantasieloos het team in de eerste 80 of 85 minuten van een wedstrijd ook te werk gaat: PSV is nooit ‘zomaar’ geklopt. De tien punten die de ploeg dit seizoen in de eredivisie vanaf minuut 85 al bij elkaar sprokkelde, bewijzen dat het met PSV kwaad kersen eten is zodra de ploeg in de overlevingsmodus zit.