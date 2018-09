PSV is financieel gezond, maar groeien is lastig

Niet alleen voor het sportieve eindresultaat, maar ook voor de vandaag bekend geworden financiële cijfers zou de PSV-directie een jaar geleden in vijfvoud getekend hebben. Na een roerige zomer met een vroege Europese uitschakeling was onduidelijk of PSV over seizoen 2017-2018 wel zwarte getallen zou kunnen schrijven.

Met name door de verkoop van Jürgen Locadia in februari kwam het alsnog allemaal goed. Zijn transfer betekende een enorme impuls voor de balans, waar Locadia voor een habbekrats op stond. Spelers uit de eigen jeugdopleiding kostten doorgaans weinig en staan meestal voor 0 euro in de boeken van de club. Komt er dan ineens 15 of 16 miljoen euro voor hen binnen, dan geeft dat de balans uiteraard een enorme oppepper.

Fundament

Voor het zevende jaar op rij pakte PSV winst, nadat in 2011 onder leiding van voormalig topman Tiny Sanders een nieuw fundament onder de club is gelegd. Met een eigen vermogen van 34 miljoen euro is de club momenteel gezond. Het is nu nauwelijks meer voorstelbaar, maar zeven jaar geleden werd in april nog de noodklok geluid en moest de gemeente Eindhoven de grond onder het Philips Stadion en De Herdgang kopen. Alleen dan kon PSV op topniveau blijven acteren. In retrospectie is het een baanbrekende, inventieve en voor alle partijen winstgevende deal geweest, waarmee de gemeente alleen de eigen leencapaciteit mogelijk heeft ingeperkt. PSV ging daarna een fase in waarin het in de begroting orde moest scheppen, naar een nieuwe opbouw in de A-selectie toe moest en (langlopende) schulden wilde afbouwen. De eerste twee punten zijn al jaren gerealiseerd en met het laatste is de club nog een paar jaar bezig. Er zijn flinke stappen gezet, waardoor PSV fors minder rente betaalt dan voorheen.

Lastig

Voor de club is het nu en in de toekomst wel lastig om te blijven groeien. Er is op dit moment geen ander stadion of een groter Philips Stadion voorstelbaar bij PSV, waardoor de inkomstenstroom uit kaartverkoop en stadionexploitatie vlak tot licht stijgend is. Commercieel kunnen hier en daar nog stappen worden gezet, maar daarbij gaat het niet om vele miljoenen. De sponsorafdeling van PSV draait al overuren en verkocht dit seizoen voor het eerst in vijftien jaar alle business loges uit. De club moet nog een nieuwe hoofdsponsor voor het komende seizoen strikken en het moet nog blijken of dat net zo'n goede partij als energiedirect.nl of voorheen Philips wordt. De media-gelden zijn ook stabiel en PSV kan wellicht nog een miljoen euro extra per jaar verdienen als Ajax op de daarvoor geldende ranglijst wordt gepasseerd. Een nieuwe Europese competitie naast de Champions League en Europa League, waarover bij de UEFA al volop wordt gesproken, geeft vanaf 2021 wellicht wat meer zekerheid bij het begroten van Europese inkomsten.

Voetbalbedrijf

De echte groei die PSV kan realiseren, zit nog altijd in het zogeheten voetbalbedrijf. Via mogelijke toekomstige transfers van bijvoorbeeld Steven Bergwijn en Hirving Lozano kan er volgend jaar of het jaar erop veel geld in het laatje komen. Bergwijn is een eigen jeugdspeler en ook in zijn geval gaat het bij een transfersom dus om een bedrag dat de balans een enorme positieve slinger kan geven. Daarnaast zit het grote geld natuurlijk in Champions League-deelname, waarbij het bereiken van de groepsfase alleen al goed is voor zo'n 35 miljoen euro aan inkomsten. Lukt het om daarin nog een keer te overwinteren, dan komen er nog handenvol miljoenen bij.

PSV zou dit seizoen weleens aan een omzet van meer dan honderd miljoen euro kunnen komen. Heel veel meer lijkt het op korte termijn niet te kunnen worden. Het lijkt heel wat, maar bij de grote buitenlandse clubs en in de Premier League wordt niemand daar warm of koud van. Daar zijn alleen de tv-gelden voor de nummer laatst al hoger dan honderd miljoen euro. Een club als FC Barcelona is in financieel opzicht negen of tien keer zo groot als PSV en de kloof wordt zowel absoluut als relatief waarschijnlijk alleen maar groter.