PSV is in de Champions League alleen op de ranglijst kansloos

De volgens velen beste voetballer van de wereld maakte gisteravond net als in Camp Nou het verschil tussen PSV en FC Barcelona. Waar de Eindhovenaren in het Philips Stadion de kansen kregen, was ­Lionel Messi de uitblinker die met een goal en assist het Eindhovense enthousiasme doofde (1-2). PSV is uitgeschakeld in Europees verband en staat na vijf duels stijf onderaan in de eigen Champions League-groep, maar hoeft zich voor de resultaten in de internationale campagne absoluut niet te schamen.