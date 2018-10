PSV is niet onaantastbaar, maar wel onklopbaar

Denzel Dumfries heeft het 'onwijs naar zijn zin' bij PSV

7 oktober Na een ruime overwinning op VVV gaan de PSV'ers met een goed gevoel de interlandperiode in. Als dat voor een van de spelers in Eindhovense dienst geldt, is het wel voor Denzel Dumfries (22). Hij werd deze week door bondscoach Ronald Koeman voor het eerst geselecteerd voor het Nederlands elftal en was uiteraard zo trots als een pauw.