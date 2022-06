PSV is nog op halve kracht, maar maakt wel een half dozijn vol tegen Duitse amateurs

TRANSFERUPDATE PSV houdt alvast een plekje in de A-selectie vrij voor de Braziliaan Savinho

Een naam die bij PSV met potlood voor de selectie van komend seizoen kan worden ingevuld, is die van het Braziliaanse talent Savinho. De komende periode moet blijken of alles rondkomt en of hij zich kan voegen bij de andere nieuwelingen en overblijvers.

24 juni