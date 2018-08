PSV is tegen BATE weer 'UEFA-proof' en moet het een dagje zonder Philips doen

De aftrap van PSV in het cruciale Champions League-duel met BATE Borisov is woensdagavond om 21.00 uur. Voor Ron Verkerk zit dan het grootste deel van zijn werkzaamheden er al op. Hij zorgt ervoor dat het stadion UEFA-proof is.

Het zijn drukke tijden voor Ron Verkerk (58), manager wedstrijdorganisatie en veiligheid bij PSV. In de laatste voorronde voor de Champions League krijgt de club vanavond BATE Borisov op bezoek. Er komt heel wat kijken bij de organisatie van dergelijke wedstrijden, maar daar raakt het PSV-bestuurslid niet van in de war. Integendeel, hij voelt zich op die momenten juist als een vis in helder water. ,,Ik prijs me gelukkig dat ik dit werk mag doen. Er is gezonde spanning waarbij we elkaar scherp houden."

De dagen voor de wedstrijd staat het Philips Stadion op zijn kop. Alle merken in het stadion (zoals Philips) worden afgeplakt, borden met bierreclame tijdelijk vervangen en de grasmat moet in rechte banen worden gemaaid, precies in het aantal centimeters zoals in het 'bidbook' van de UEFA wordt omschreven. Voor Verkerk lijkt de bijna jaarlijkse Europese invasie dagelijkse kost. ,,Er wordt vaak geroepen dat we het stadion overdragen aan de UEFA en dat we vervolgens enkele dagen niets meer over onze eigen toko te zeggen hebben. Dat is pertinent niet waar. We doen het samen en proberen gezamenlijk een product neer te zetten. Het moet iets moois worden voor iedereen. Dat een uiterst strakke planning wordt aangehouden, is dan ook noodzakelijk."

Verplichtingen

Deelname aan het hoofdtoernooi schept richting organisator UEFA nu eenmaal verplichtingen. Vanuit het hoofdkantoor van de Europese voetbalbond in het Zwitserse Nyon viel enkele weken na het kampioenschap een 132 pagina's tellende UEFA Club Manual op de deurmat, waarin tot in het kleinste detail staat omschreven hoe het stadion op de wedstrijddag moet zijn ingericht. Verkerk: ,,De UEFA Champions League is een merk. Het is de grootste en sterkste clubcompetitie in de wereld waarin honderden miljoenen euro's omgaan en daar willen we als PSV natuurlijk heel graag bij zijn."

Tijdens het gesprek staat zijn mobieltje op stil. Na ruim een uur wachten dertien berichten op antwoord. ,,Je groeit in zo'n proces", kijkt Verkerk terug op ruim zestien jaar Europese ervaring. ,,De eerste keer dat ik het van Peter Westerlaken overnam was het van 'oeps, wat komt er nu op me af'. Het ging echter vrij snel een stuk gemakkelijker, al is op de automatische piloot besturen er niet bij. Het blijft check, check, dubbel check. Dat geldt voor mij, maar ook voor het hele team dat rondom de Europese wedstrijden actief is."

Papiermassa

Het Europese seizoen begon voor de inwoner van de Eindhovense wijk Acht dit jaar al eind april op het moment dat de titel in Eindhoven terechtkwam. ,,Dan komt de papiermassa van de UEFA vrijwel meteen deze kant op. Een enorm aantal documenten moet worden ingevuld. Al vrij snel gaat ook een doos met drie tenues, waaronder drie keeperstenues, van PSV naar Zwitserland. Die worden daar getest op kleur, duidelijkheid van de rugnummers, grootte van de letters enzovoorts."

Dat is nog maar het begin. ,,Daarnaast komt er snel bezoek vanuit Zwitserland, van een delegatie die het stadion keurt", vertelt Verkerk. ,,Op 6 juni was PSV UEFA-proof voor seizoen 2018-2019. Vervolgens is het dan zaak om intern de boel op scherp te zetten."

Enthousiast

Verkerk, tevens voorzitter van de amateurvereniging van PSV, is nog altijd even enthousiast, alsof het zijn eerste werkdag bij PSV betreft. ,,Deze week zijn we vanaf maandagmorgen in touw en werken we richting de wedstrijd. Ontvangst van het UEFA-team en arbitrage, trainingen, accreditaties, persconferenties, ontvangst van het bestuur van tegenstander BATE Borisov en nog veel meer. Veel spreek ik met de tegenpartij door tijdens de loting. We hadden geluk dat er op 6 augustus al een delegatie van BATE aanwezig was. Dan kun je snel mondeling iets regelen."

Als vanavond de wedstrijd voorbij is, volgt nog een evaluatie met alle directbetrokkenen. Afhankelijk van het eindtijdstip wordt het gauw middernacht voordat de vergadering begint. ,,Vervolgens snel naar huis, bed in en morgen vroeg weer op om het vliegtuig te halen. Om 18.00 uur is de loting van de Champions League in Monaco en daar hopen we bij te zijn."