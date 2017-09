Bepalend

In de afgelopen vier edities wist Feyenoord twee keer te winnen in het Philips Stadion, waaronder de laatste keer dat beide ploegen in Eindhoven tegenover elkaar stonden. Later bleek die zege enorm bepalend, omdat in Rotterdam het geloof ontstond dat de ploeg kon uitlopen naar een kampioenschap. PSV liep vorig seizoen meteen achter de feiten aan en een nederlaag zou ook nu het geloof in een goede afloop van de competitie reduceren. De ploeg van Phillip Cocu staat dan immers al zes punten achter op de Rotterdammers en blijft dan na vijf duels steken in de middenmoot.