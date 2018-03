PSV jaagt op jeugdinternational van Tottenham Hotspur

Het talent maakt deel uit van Engeland onder 16. Madueke is een tijdje geleden al in beeld gekomen bij de Eindhovenaren.

Ook Manchester United is naar verluidt in de race voor Madueke, die nog geen contract bij Tottenham heeft getekend. PSV hoopt hem te kunnen vastleggen om hem via de eigen opleiding klaar te stomen voor het betaald voetbal in Nederland.