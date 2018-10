PSV jaagt op records, goals en tegenstanders

Met 122 goals heeft Ajax al 52 jaar het record van de meest productieve ploeg in een volle competitie in handen. Gaat PSV in het huidige tempo door, dan is een aanval op deze belegen eredivisiestatistiek niet eens ondenkbaar. Met liefst 36 treffers in de eerste 9 duels van dit seizoen is de scoringsdrift van de Eindhovenaren ongekend.