PSV kan brede selectie benutten tegen FC Midtjylland en Ajax

,,We hebben de hele ploeg nodig voor deze drie wedstrijden”, zo zei hij over de twee duels met de Denen en de wedstrijd om de voormalige Super Cup. ,,Na de wedstrijd tegen Midtjylland is de grootste prioriteit de wedstrijd in Amsterdam, die we ook willen winnen en waar we het beste van onszelf willen laten zijn. Het zijn drie grote duels in het voorseizoen, maar we voelen ons daar helemaal klaar voor. We hebben alle spelers nodig en er zijn volop kansen voor hen in de komende dagen.”