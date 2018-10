PSV kan direct na de interlandperiode de beste competitiestart in 31 jaar neerzetten

In het laatste jaar had PSV na acht duels met +34 een nog beter doelsaldo dan de +27 van nu. Alleen in seizoen 1987-1988 wist PSV de reeks van acht zeges vanaf de start van de competitie uit te breiden. Toen stokte de teller pas bij zeventien zeges vanaf het begin. Zowel in seizoen 1974-1975 als seizoen 1999-2000 morste PSV in eredivisieduel negen van het seizoen voor het eerst punten. In de huidige voetbaljaargang ontmoet PSV op 20 oktober FC Emmen in het Philips Stadion en als ook dat duel gewonnen wordt, is sprake van de beste eredivisiestart in liefst 31 jaar.