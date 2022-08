PSV kan Ibrahim Sangaré ook nog kwijtraken: Chelsea meldt zich

PSV komt in de Europa League van dit seizoen onder meer uit tegen Arsenal

PSV speelt vanaf 8 september in de strijd om de Europa League tegen Arsenal, Bodø/Glimt en FC Zürich. De Eindhovense club werd deze week door Rangers FC uitgeschakeld in de strijd om de Champions League en moet nu in de tweede divisie van de UEFA via deze groepsfase proberen te excelleren.

26 augustus