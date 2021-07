PSV kan na het trainingskamp in Duitsland de eerste conclusies trekken

Trainer Roger Schmidt van PSV zei dit weekend in het Duitse Osnabrück iets belangrijks. Hij hield uiteraard nog alle opties open voor zijn opstelling tegen Galatasaray van volgende week, maar zei ook dat de basisploeg tegen VfL Osnabrück een kleine voorsprong had. Het had er alle schijn van dat het de sterkste opstelling of in ieder geval nagenoeg de sterkste formatie van dit moment is. Wat valt daaruit af te leiden?