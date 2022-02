PSV kan op zoek naar een nieuwe trainer: Roger Schmidt stopt eind dit seizoen in Eindhoven

Die gesprekken verliepen in goed overleg, maar wel inhoudelijk moeizaam. Schmidt en de leiding van PSV hadden verschillen van inzicht over de weg die in de toekomst moet leiden naar succes. De Duitse coach vindt dat PSV alles op alles moet zetten om meer te investeren, maar begrijpt tegelijkertijd ook dat de financiële positie van de club dat niet altijd toelaat.

PSV kan nog drie prijzen winnen

Schmidt won met PSV in augustus 2021 een Johan Cruijff Schaal en is met PSV dit seizoen nog in de race voor drie andere prijzen. In de winterstop stonden de Eindhovenaren bovenaan in de eredivisie, maar door het verlies tegen Ajax van twee weken geleden staat PSV twee punten achter. In het bekertoernooi heeft PSV een goede kans om ver te komen en speelt de club dinsdag tegen NAC in de kwartfinale. Daarnaast zit PSV nog in het toernooi om de Europa Conference League.