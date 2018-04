PSV kan tegen AZ een 'matchpoint' en dus een kampioenswedstrijd tegen Ajax afdwingen

Dat is de inzet van het treffen van AZ-PSV, waarin PSV zich bij een zege ook definitief voor de Champions League-voorrondes kan plaatsen. De nummer twee stroomt komend seizoen in de tweede voorronde in, die al op 24 juli starten. De kampioen van Nederland begint vrijwel zeker pas op 21 augustus, als de laatste Champions League voorronde (in jargon play off genoemd) begint. Alleen als de Champions League-winnaar zich niet via de competitie plaatst voor de groepsfase van volgend seizoen, gaat dit scenario in rook op en gaat de kampioen naar de derde voorronde. Daar lijkt het op dit moment allesbehalve op, met zeer waarschijnlijk Real Madrid, Bayern München, FC Barcelona en Manchester City of Liverpool als halve finalisten.