PSV kan weer een mogelijke tegenstander afstrepen voor eerste Champions League-horde in komende seizoen

‘Fener’ stuit in de tweede voorronde van het Champions League-toernooi op Dynamo KIev en een affiche met een van die ploegen kan PSV niet loten. Wel kan PSV stuiten op AS Monaco, Sturm Graz, Union Sint-Gillis of de winnaar van het duel tussen FC Midtjylland (Denemarken) en AEK Larnaca (Cyprus). PSV stroomt in de derde voorronde in, die wordt afgewerkt op 2 en 3 augustus, met een return op 9 of 10 augustus.