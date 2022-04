PSV kent nogal wat twijfelgevallen voor kraker in Enschede: ‘Wij hebben dit vaker meegemaakt en kwamen daar goed doorheen’

Gakpo en Teze haakten deze week af bij het Nederlands elftal, waarvoor ze geselecteerd waren. ,,Cody begint vandaag (vrijdag, red.) aan de groepstraining”, aldus Schmidt. ,,We gaan kijken of hij er zaterdag weer bij kan zijn. Ook Jordan is nog geen zekerheid voor de wedstrijd tegen FC Twente. Het goede nieuws is dat André de hele week heeft kunnen trainen met de groep en weer inzetbaar is. We besluiten morgen over de selectie en of hij erbij is. Laten we niet vergeten dat het drie maanden geleden is dat hij meedeed.”