PSV klopt dankzij Gakpo en Lammers (2x) ook KFC Uerdingen 05

Gakpo scoorde voor rust, vanaf een meter of achttien. Hij mocht opstomen en met een bekeken schuiver verschalkte hij de keeper van de Duitse ploeg, die actief is op het derde niveau bij de oosterburen. Lammers speelde zichzelf na rust knap vrij en schoot de 2-0 binnen, via een inzet in de lange hoek. Kort voor tijd wist hij ook de derde treffer van PSV overtuigend binnen te werken.

Trainer Roger Schmidt had voor andere ploegen gekozen dan in het oefenduel met SC Verl van zaterdag, dat eveneens met 3-0 werd gewonnen. Dit keer startte bijvoorbeeld Denzel Dumfries pas na rust en dat gold ook voor Lars Unnerstall en Olivier Boscagli. Voor rust was Noni Madueke, de absolute uitblinker van zaterdag, wel een paar keer gevaarlijk, maar hij kwam dit keer niet tot scoren.

Lammers en Madueke

In de spitsenstrijd maakten Lammers en Madueke dit weekend een goede indruk. Ze scoorden allebei, in tegenstelling tot Maxi Romero. De Argentijn kwam minder in het spel voor, maar was wel actiever aanwezig dan voorheen. Onder meer bij het zetten van druk liet hij zich gelden, maar hij kwam door een combinatie van factoren amper in scoringspositie.

Donyell Malen kam dit weekend nog niet actie. Volgende week doet hij in het oefenduel met Vitesse waarschijnlijk wel weer mee.