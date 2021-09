PSV knokt zich via meesterlijke momenten van Mario Götze naar belangrijk punt

ANALYSE PSV geeft Roger Schmidt duidelijke blijk van vertrouwen voor aanvang van ‘topweek’

11 september Na de eerste fase van het seizoen zou de leiding van PSV best al zaken willen doen met Roger Schmidt om zijn aflopende contract te verlengen. De trainer is blij met de blijk van vertrouwen, maar wil de komende weken eerst zien of de vermeende progressie bij PSV ook daadwerkelijke progressie is.