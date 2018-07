PSV koestert spits en uithangbord Luuk de Jong

De 27-jarige spits wachtte deze maand nog even wat er aan aanbiedingen binnen zou komen, maar besloot al snel de knoop door te hakken. ,,Bij PSV voelt het goed en dat is voor mij goed genoeg. Ik weet wat ik hier heb en ik weet niet hoe het bij een andere club zal zijn. In overleg met bijvoorbeeld mijn vader en broer heb ik besloten hier te blijven", zei hij er zaterdagmiddag in Zwitserland over. Belangstelling uit onder meer Mexico, Azië en Frankrijk (Bordeaux) legde hij terzijde.

Wisselen

In het moderne clubvoetbal wisselen veel spelers na maximaal drie, vier jaar van club en De Jong is een van de uitzonderingen. Over ruim twee weken begint hij al aan zijn vijfde seizoen bij PSV. Op een lange dip in seizoen 2016-2017 na, heeft de beste kopper van de eredivisie altijd geleverd. Was het niet in goals, dan was het als inspirator voor of voortrekker in het team. De slechte periode zonder treffers en met 220 Volt op de schoenen schudde hij vorig seizoen al snel af. De Jong was weer het aanspeelpunt door de lucht, de 'target man' en ook doelpuntenmaker. Minder bepalend dan in zijn bijna perfecte seizoen 2015-2016 (26 goals, red.), maar wel weer een van de vedetten. Met de komst van Denzel Dumfries en Jose Angeliño, mannen die vanaf de flanken kunnen voorzetten, zou het aantal goals dit seizoen weer kunnen toenemen.



Persoonlijkheid

Niet ver van zijn geboortegrond (de spits kwam ter wereld in het Zwitserse Aigle, red.) waren zaterdag in Verbier overal tevreden gezichten te zien. Algemeen directeur Toon Gerbrands lachte ('ik ben niet voor niks iets eerder gekomen'), de spits zelf was opgetogen, het merendeel van de PSV-supporters was blij en de media-afdeling van PSV kon een nieuwtje uitventen. Luuk de Jong is voor PSV niet alleen een bruikbare spits, maar ook een uithangbord. Een voorbeeldprof en buiten het veld voorkomende persoonlijkheid, die onder alle omstandigheden zichzelf blijft. Wellicht wordt hij dit seizoen weer aanvoerder. De Jong bleek gevoelig voor de lokroep van Mark van Bommel, die vrijwel onmiddellijk aangaf hem als speerpunt voor het komende seizoen te zien. In de eredivisie is de PSV-aanvaller een topspeler en kan hij in beeld blijven voor Oranje. Daarbuiten is dat maar de vraag. Het verleden spreekt wat dat betreft niet in zijn voordeel.

Stabiliteit

Op de dag dat Maximiliano Romero zijn debuut maakte, beseften de meeste PSV-sympathisanten dat het langer aanblijven van De Jong goed nieuws voor de club is. PSV heeft met Romero mogelijk een groot talent aan boord, maar kan nog niet bouwen op een spits van 19 jaar die in wedstrijden acht maanden niet in actie kwam. Met het aanblijven van De Jong heeft PSV na de mutaties in de directie en technische staf in de spelersgroep een stabiele factor behouden.