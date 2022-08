PSV komt in de Europa League van dit seizoen onder meer uit tegen Arsenal

Trainer Ruud van Nistelrooij wilde in een reactie voor de loting niet aan grootspraak doen. Hij zei vrijdagmorgen niet even te gaan roepen dat PSV het wel even gaat doen in de Europa League, want daarvoor neemt hij het toernooi te serieus. ,,Ik kijk enorm uit naar de loting”, gaf hij onder anderen aan. Met Arsenal krijgt PSV alvast een zware tegenstander. De Britse club kent een grote historie. Bodø/Glimt is een ploeg uit Noorwegen die vorig jaar lang meeging in de Europa Conference League en menig grote naam verraste. FC Zürich is de kampioen van Zwitserland van vorig seizoen.