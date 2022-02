PSV komt na het ‘nein’ van Schmidt met een lokroep, pakt de Teletijdmachine of gaat weer iets nieuws doen

PSV vist naar de diensten van een ervaren Duitse doelman

PSV heeft recent interesse getoond in de ervaren doelman Stefan Ortega (29). Of het deze transferperiode nog tot een transfer komt, is echter moeilijk denkbaar omdat zijn club Arminia Bielefeld de keeper niet zomaar wil laten gaan. De Duitsers zijn in de Bundesliga in een degradatiestrijd verwikkeld en staan momenteel op een veertiende plaats, nipt boven de streep. Ze willen hun sterkhouder niet kwijt.

28 januari