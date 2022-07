PSV krijgt geen helpende hand van de KNVB bij verzoek om duel om Johan Cruijff Schaal te verplaatsen

PSV traint weer in Eindhoven: dit is de stand van zaken in de selectie

De selectie van PSV keerde dinsdagmorgen weer terug op het trainingsveld in Eindhoven. Goed nieuws voor trainer Ruud van Nistelrooij was dat de backs Fredrik Oppegard en Phillipp Mwene definitief terug bij de groep zijn. Oppegard was vorige week ziek. De 28-jarige Oostenrijker Mwene was sinds februari aan het kwakkelen met zijn knie, maar lijkt de fysieke problemen te hebben overwonnen.

12 juli