PSV krijgt hoofdpijn van vraagprijs voor Doan

PSV wil op korte termijn Ritsu Doan (21) overnemen van FC Groningen, maar is zich een hoedje geschrokken van de vraagprijs voor de Japanner. De club uit het noorden zit niet hoog in de boom, maar zweeft zelfs een stukje daarboven, zo is de gedachte aan de Eindhovense Frederiklaan. Doan zelf wil dolgraag naar PSV en doet er alles aan om een transfer te forceren. Afgelopen weekend haakte hij in Den Haag vlak voor het duel tussen AZ en FC Groningen af met hoofdpijn en was hij niet in staat om te voetballen.