PSV krijgt hulp van het team van Phillip Cocu en ligt plots op koers voor de ‘wintertitel’

VOORBESCHOUWING Voor PSV is Ajax-uit het uitgelezen moment om een eind te maken aan een patroon

Na een bevredigende campagne in de Europa League wacht voor PSV zondag het belangrijkste examen sinds de verloren tweestrijd met Rangers FC. In Amsterdam staat voor de Eindhovenaren naast de drie punten meer op het spel. Het is voor PSV de perfecte gelegenheid om het patroon van wisselvalligheid van dit seizoen af te schudden.

6 november