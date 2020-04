PSV krijgt kritiek op korten salarissen spelers, maar treft wel doel

Podcast #PSVpraat met Theo Lucius | ‘Geen kampioen uitroepen meer dan terecht’

26 april In aflevering acht van de podcast #PSVpraat bellen we met PSV-clubwatcher Rik Elfrink en oud-speler Theo Lucius over de afwikkeling van het eredivisieseizoen. ,,Weet je wat het is, je doet het nooit goed.”