PSV krijgt met Mark van Bommel een ruiger imago

Het stond al in de sterren geschreven, wist iedereen die hem ooit als speler of coach aan het werk zag. Mark van Bommel (41) is per direct de nieuwe hoofdtrainer van PSV. Een man die voetbal ademt, eet en drinkt tegelijk. Altijd is er de zucht naar verdere verbetering en een zoektocht naar winst in de volgende wedstrijd. De wens om het nog beter te doen, wint het vrijwel altijd van tevredenheid of teleurstelling. Van Bommel is nieuwsgierig, leergierig en eist het ultieme van zichzelf, met realisme in het achterhoofd.

Hij laat niet met zich sollen en durft in persoonlijke verhoudingen kleur te bekennen. Actie is in het geval van Van Bommel vaak reactie en hij draagt het hart regelmatig op de tong. Net als voorganger Phillip Cocu was 'Bommel' een erkend prijzenpakker in zijn actieve loopbaan, maar daar houdt de gelijkenis tussen de twee ook wel zo'n beetje op. 'Gentleman' Cocu is na zeven landstitels, waarvan drie als trainer, voorlopig klaar bij PSV en gaat voor een lucratief en hectisch Turks avontuur bij Fenerbahçe.

De gelouterde straatvechter Van Bommel stapt in Eindhoven gretig en zonder een spoortje twijfel in. Hij hoefde er geen seconde over na te denken toen Cocu zijn vertrek bij PSV in de week legde.

Oog voor details

De club gaat met de expressieve en buiten Eindhoven en Limburg meer gehekelde Mark van Bommel een andere koers varen. De PSV-achterban draagt de voormalig aanvoerder op handen, zeker nadat hij zijn belofte waarmaakte om zijn carrière als speler in Eindhoven af te sluiten. Mark van Bommel en de fanatieke supporters van PSV, dat is altijd twee handen op een buik geweest. Hij weet ze voor hem en de ploeg te winnen en beseft dat ook zij van wedstrijd naar wedstrijd leven. De nieuwe coach heeft oog voor details, gebruiken, tradities en de PSV-cultuur. Veel supporters krijgen nog altijd kippenvel als ze beelden zien waarop Van Bommel in 2005 de net veroverde kampioensschaal naar de dan 99 jaar oude Frits Philips brengt. Een klein gebaar, met enorme waarde.

Die foto van de 100 jaar geworden Eindhovense legende, naast de aanvoerder van PSV, kan in geen enkel geschiedenisboek van PSV ontbreken. In 2013 kreeg Van Bommel een afscheidsduel aangeboden, iets wat de laatste dertig jaar maar voor vijf spelers was weggelegd. Hij gold een beetje als 'de laatste der Mohikanen'. Iemand die niet voor de centen een jaartje in een ver land wilde uitbuiken en zijn laatste kunsten ging vertonen, maar bij PSV nog eenmaal alles op alles zette om iets te bereiken. Dat dat in een rumoerig seizoen niet meer lukte, werd hem in Eindhoven snel vergeven.

Bij rivalen als Feyenoord en vooral Ajax roept Van Bommel meer prikkels op dan de doorgaans ingetogen en beschaafde Cocu. Spektakel verzekerd, maar garantie op succes is er uiteraard niet. ,,Van Bommel is een winnaar in leren", zo omschreef PSV-directeur Toon Gerbrands hem vrijdag. Maar het leren is nu voorbij. Bij het eerste elftal van PSV draait het om leveren in plaats van leren, weet de nieuwe trainer na twee decennia topvoetbal maar al te goed.

Vanaf nu staat de naam van Van Bommel elke dag in de krant, wordt elke letter uit zijn mond op internet en sociale media op een goudschaaltje gewogen en vindt iedereen iets van zijn aanpak. PSV is niet bang dat het met Van Bommel zo gaat lopen als met Cocu in zijn eerste jaar, waarin de club langs ongekende dieptepunten scheerde. ,,Incidenten tot theorie verheffen, daar doen wij niet aan", aldus Gerbrands.

Opvallende prijs

Van Bommel komt in een totaal andere wereld terecht dan de oase van rust bij PSV onder 19, waarmee hij afgelopen seizoen de eerste landstitel sinds 1991 veroverde. Zijn eerste en ook direct opvallende prijs als coach, waar Van Bommel als speler de Champions League, landstitels en bekers in Spanje, Italië, Duitsland en ons land won. Zijn verloren WK-finale in 2010, het bereiken daarvan is een prestatie op zich, is een sportief trauma.

De nieuwe leider zal bij PSV andere accenten gaan leggen dan Cocu. Ongetwijfeld eist hij van zijn ploeg meer dominantie in balbezit, waarbij de defensieve organisatie intact moet blijven. Van Bommel keek in de grote voetballanden in de beste keukens en kent alle wetten van het internationale topvoetbal. Hij haalde alles uit zijn loopbaan omdat hij in doen en laten 24 uur per dag als topsporter handelde. Het zal moeten blijken of hij als trainer kan aanzien dat niet iedereen daar toe in staat is en de vraag is ook hoe hij omgaat met ketsers en uitglijders. Naast leepheid zal hij ook over lenigheid en soms vergevingsgezindheid moeten beschikken. Dat laatste kon Cocu zeker niet ontzegd worden. Tien jaar geleden lukte het de eveneens gepassioneerde Huub Stevens bij PSV bijvoorbeeld absoluut niet om bij PSV de juiste snaar in Eindhoven te raken. Een topcoach en man met een fraai PSV-verleden als speler, maar hij vormde met PSV als coach geen match.

Onverstoorbaar