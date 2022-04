PSV-kroonjuwelen Madueke en Sangaré staan op de radar bij Aston Villa

De nummer elf van de Premier League is zeker niet de enige club die naar de PSV'ers kijkt en of de Eindhovenaren komende zomer al willen verkopen, is nog geen zekerheid. Dat Cody Gakpo een stap maakt, is vrijwel zeker. Het is ook goed mogelijk dat PSV een van de andere ‘cashcows’ en sterkhouders wil behouden. Zeker Madueke is nog jong en kan zich in Eindhoven volop doorontwikkelen.