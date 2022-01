PSV laat belofte Emmanuel Matuta vertrekken naar FC Groningen

Jong PSV kan waarschijn­lijk gewoon voetballen, kans voor 17-jarige Belgische keeper lonkt

Jong PSV lijkt maandagavond gewoon de competitie in de Keuken Kampioen Divisie te kunnen hervatten, tegen Almere City FC. In de ploeg van Ruud van Nistelrooy is een aantal spelers besmet met het corona-virus, maar er is geen sprake van een gigantische uitbraak. De gevallen zijn zeker nog op de vingers van een hand te tellen.

9 januari