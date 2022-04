PSV laat prijs seizoenkaart onveranderd: ‘We gaan dit keer tegen de stroom in’

PSV hoopt nog een aantal miljoenen te incasseren voor verdediger Timo Baumgartl

PSV heeft verdediger Timo Baumgartl (26) dit seizoen verhuurd aan het Duitse Union Berlin en daar is hij uitgegroeid tot basisspeler. De huidige nummer negen van de Bundesliga bedong ook een optie tot koop en bekijkt nog of Baumgartl definitief blijft. Als ‘Die Eisernen’ 3,5 miljoen euro betalen, is Baumgartl vanaf komend seizoen definitief van Union Berlin. Dat is op hoofdlijnen de afspraak die de clubs bij zijn verhuur hebben gemaakt.

27 maart