PSV leeft zorgeloos toe naar Feyenoord-thuis

PS­V-supporters opnieuw volle bak achter hun ploeg, zaterdag nieuwe steunbetui­ging

26 februari PSV-supporters gaan zaterdagmorgen opnieuw vol achter de ploeg staan bij de open training van de club op trainingscomplex De Herdgang. Rond 10.30 is er een nieuwe steunbetuiging voor het team van Ernest Faber, waarbij onder meer de sfeergroepen Lighttown Madness en Boys From The South betrokken zijn. De actie is gepland in aanloop naar PSV-Feyenoord van zondagmiddag.