PSV legt met veel moeite het ei in een legbatterij en hoopt tegen Ajax op meer vrije uitloop

Als je zoveel moeite hebt met het bedwingen van de nummer laatst in de eredivisie, hoe moet dat dan volgende week tegen de nummer een? Gek genoeg zou dat best eens kunnen meevallen voor PSV, dat de afgelopen weken ongelooflijk veel moeite had om tegen laagvliegers te winnen. Ook dit weekend was PEC een col van de buitencategorie voor de ploeg van Roger Schmidt, maar net op tijd vond zijn team het gat in de dijk en stond alsnog een ‘logische’ 3-1 op het bord.