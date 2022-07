PSV legt Savio op huurbasis vast en profiteert mee bij successen

TRANSFERPSV heeft de zevende versterking van deze zomer beet. De Braziliaan Savio komt definitief op huurbasis naar Eindhoven en wordt gehaald voor de linkerkant van de aanval, terwijl hij ook aan de rechterzijde uit de voeten kan. Hij is in eigendom van de City Football Group, dat hem inschrijft bij het Franse Troyes. Van daaruit wordt hij een seizoen verhuurd aan PSV. Langer is niet toegestaan, maar PSV heeft wel de intentie dat hij langer dan een jaar blijft.

Volgens technisch directeur John de Jong is daarmee de aanval van PSV nu goed bezet, hoewel nog niet duidelijk is of Cody Gakpo dit seizoen zeker blijft. PSV zet alles op alles om dat te realiseren, maar De Jong moet afwachten of andere clubs niet met biedingen komen.

Savio

Savio komt in de loop van volgende week naar Eindhoven, verwacht De Jong. Met de transfer is hij een jaar aan de slag geweest. ,,Het heeft geholpen dat we hem met filmpjes van Romário en Ronaldo konden laten zien dat talenten in Eindhoven een hele goede ontwikkeling door kunnen maken.”

De Jong gaat niet in op de afspraken met de City Group, het moederbedrijf achter Manchester City. Wel bevestigt hij dat er zakelijke afspraken zijn gemaakt over de verhuur van Savio. Dat betekent bijvoorbeeld dat PSV naast een opleidingsvergoeding geld krijgt op het moment dat hij in de toekomst met winst wordt verkocht.