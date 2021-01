PSV ligt nog redelijk op koers, maar haalt weinig punten rimpelloos of zorgeloos binnen

Na de winterstop loopt het nog allesbehalve gesmeerd bij PSV en in geen enkele wedstrijd belanden de punten zorgeloos of rimpelloos in de tas. Soms tekenen de problemen zich af in de tweede helft, soms al kort na de aftrap. Af en toe is te zien waar de PSV’ers op trainen en slaat de ploeg uit direct en offensief spel toe. Er zijn ook fases waarin de stekker van de pressiemachine maar niet in het stopcontact komt en PSV achter de feiten aanloopt, tegen ploegen van allerlei pluimage. Tegenstanders sluiten de stroomtoevoer regelmatig simpel af door zich met lange ballen onder de druk van PSV uit te spelen.