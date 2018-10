PSV lijdt zure nederlaag tegen Internazionale

nabeschouwingPSV heeft ook de tweede wedstrijd in de groepsfase van de Champions League verloren; in een wedstrijd met veel kansen werd het 1-2 voor Internazionale, dat voor rust aan een rode kaart ontsnapte.

PSV en Internazionale maakten er een open wedstrijd van in het Philips Stadion. Alleen al voor rust waren er 21 doelpogingen (6 voor PSV en 15 voor Internazionale). De thuisploeg had al na vier minuten op 1-0 kunnen komen, maar de volley van Steven Bergwijn – na goed voorbereidend werk van Luuk de Jong – ging de mist in. Aan de andere kant zorgen Mauro Icardi en Radja Nainggolan voortdurend voor gevaar.

Het was PSV dat na een klein halfuur op voorsprong kwam, en hoe: Hirving Lozano hield het overzicht en bediende Pablo Rosario, die met een mooi zwiepend schot scoorde (zie video). De middenvelder werd daarmee de honderdste Nederlandse doelpuntenmaker in de Champions League.

Handanovic ontsnapt aan rode kaart

Internazionale deed er daarna een schepje bovenop en kwam vlak voor rust nog goed weg na hands van keeper Samir Handanovic; Bergwijn was hem voorbij en had anders op doel kunnen schieten. Dat had een rode kaart moeten zijn. In plaats van met 10 man verder te moeten, kwam Internazionale op 1-1. Het was de Belg Nainggolan die profiteerde, nadat Jeroen Zoet daarvoor een schot van Kwadmo Asamoah niet onder controle kreeg.

Zoet in de fout

Ook na rust kreeg PSV kansen om te scoren, zo raakte Gastón Pereiro al snel de paal. Internazionale scoorde wél; aanvoerder Icardi profiteerde van een fout van Zoet, die onnodig uit zijn doel kwam en het de Argentijn zo wel erg makkelijk maakte: 1-2 (zie video).

Icardi had daarna nog een keer kunnen scoren, maar deed dat niet. Ook Donyell Malen was dichtbij een treffer, maar zijn omhaal werd gekeerd door Handanovic. Zodoende bleef het bij 1-2 en leed PSV zijn tweede nederlaag in de Champions League op rij na FC Barcelona-uit (0-4). PSV vervolgt het toernooi op 24 oktober thuis tegen Tottenham.