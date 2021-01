PSV lijkt op oorlogssterkte Ajax tegemoet te kunnen treden

Door PSV opgeleide Jordy de Wijs gaat mooie transfer maken en gaat voor Queens Park Rangers spelen

15:56 Voormalig PSV-verdediger Jordy de Wijs staat voor een mooie transfer. De 26-jarige Vlijmenaar gaat in Engeland van Hull City naar Queens Park Rangers. In eerste instantie op huurbasis, maar QPR heeft ook een optie tot koop bedongen. PSV heeft nog recht op een behoorlijke vergoeding, aangezien De Wijs jaren is opgeleid in Eindhoven.