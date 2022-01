PSV loert nog kritisch op de transfermarkt en behoudt Sangaré, breedte-versterkingen afgewezen

PSV kent de nodige afwezigen tegen Telstar: ‘Niet denken dat we dit wel eventjes gaan doen’

PSV mist donderdagavond in het Philips Stadion tegen Telstar opnieuw meerdere spelers. De ploeg kan zich plaatsen voor de kwartfinales van het bekertoernooi door van de Noord-Hollanders te winnen. Spits Carlos Vinícius is bijvoorbeeld niet van de partij en zal ook tegen Ajax ontbreken. Positief nieuws is wel dat Eran Zahavi mogelijk donderdag of zondag weer bij de selectie zit.

19 januari