PSV loot Galatasaray in de tweede voorronde van de Champions League

De eerst wedstrijd wordt gespeeld op 20 of 21 juli en het duel in Turkije op 27 of 28 juli. Bij de duels zijn geen uitfans toegestaan, zo maakte de UEFA dinsdagavond al bekend.

PSV moet drie voorrondes overleven om in het hoofdtoernooi van de Champions League te komen. Bij de ploeg is er vlak voor de voorbereiding op het nieuwe seizoen geen twijfel over de spelersgroep, nu een aantal PSV'ers op het EK actief is. Alleen is het nog wel de vraag of keeper Yvon Mvogo terugkeert.